На Дону на водителя фуры, устроившего смертельное ДТП с автобусом, завели дело
На водителя фуры, устроившего смертельную аварию на трассе в Ростовской области, завели уголовное дело. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщил DonDay.ru. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы, если его вину докажут.
Страшная трагедия случилась вечером 20 сентября под Новошахтинском. Выпивший мужчина за рулем грузовика «Вольво» ехал по трассе. На участке между селом Самбек и поселком Красным он врезался в частный микроавтобус «Мерседес Спринтер». В салоне транспорта находились два водителя и 17 пассажиров.
В результате ДТП три жителя ДНР скончались от полученных травм. Еще двое пострадавших находятся в ЦРБ Новошахтинска. Врачи до сих пор борются за их жизни.