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На Дону к аппаратам ИВЛ подключены 165 человек

На Дону к аппаратам ИВЛ подключены 165 человек
В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 165 человек, передает региональное правительство.

По состоянию на 4 ноября число тяжелобольных пациентов увеличилось на одного. У них поражены легкие, самостоятельно дышать им не удается. В связи с этим их подключили к спецоборудованию.

К сожалению, за последние сутки от инфекции скончались 15 человек. Всего за период пандемии коронавирус убил 884 дончан. В стационарах находятся 1 996 человек с ковидом.

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