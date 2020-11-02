На Дону к аппаратам ИВЛ подключены 165 человек

В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 165 человек, передает региональное правительство.По состоянию на 4 ноября число тяжелобольных пациентов увеличилось на одного. У них поражены легкие, самостоятельно дышать им не удается. В связи с этим их подключили к спецоборудованию.К сожалению, за последние сутки от инфекции скончались 15 человек. Всего за период пандемии коронавирус убил 884 дончан. В стационарах находятся 1 996 человек с ковидом.