На Дону ищут пропавшего 59-летнего ростовчанина

В донском регионе разыскивают пропавшего 59-летнего ростовчанина. Об этом рассказали в местном поисково-спасательном отряде.Николая Дмитриева ищут с 18 августа. Тогда около 18:00 он вышел из дома на Казахской. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Вызывает массу опасений и тот факт, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем, он нуждается в медпомощи. Родственники пропавшего сразу же обратились в полицию и к добровольцам, чтобы не терять время.У Николая Дмитриева худощавое телосложение, рост - около 175-180 сантиметров. Волосы светлые, с проседью, глаза карие, носит затемненные очки в серебристой оправе. В день исчезновения разыскиваемый надел синюю майку и спортивные штаны. На ногах - резиновые светло-синие шлепки.Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Дмитриева, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.