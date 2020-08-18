Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону ищут пропавшего 59-летнего ростовчанина

На Дону ищут пропавшего 59-летнего ростовчанина
В донском регионе разыскивают пропавшего 59-летнего ростовчанина. Об этом рассказали в местном поисково-спасательном отряде.

Николая Дмитриева ищут с 18 августа. Тогда около 18:00 он вышел из дома на Казахской. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Вызывает массу опасений и тот факт, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем, он нуждается в медпомощи. Родственники пропавшего сразу же обратились в полицию и к добровольцам, чтобы не терять время.

У Николая Дмитриева худощавое телосложение, рост - около 175-180 сантиметров. Волосы светлые, с проседью, глаза карие, носит затемненные очки в серебристой оправе. В день исчезновения разыскиваемый надел синюю майку и спортивные штаны. На ногах - резиновые светло-синие шлепки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Дмитриева, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.