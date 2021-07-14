На Дону глава поселения пойдет под суд из-за гибели старушки во время лесного пожара
В Красносулинском районе глава администрации Ковалевского сельского поселения предстанет перед судом. Николая Изварина обвиняют в халатности, из-за которой в пожаре погибла 85-летняя женщина.
Масштабные пожары бушевали на севере Дона еще в августе-сентябре 2020 года. Один из очагов вспыхнул и на станции Замчалово Красносулинского района, которая входит в состав Ковалевского поселения. Как сообщал Rostov.ru, пенсионерка проживала в одном из домов на улице Верхней. 2 сентября женщина не смогла выбраться из здания, охваченного огнем, и сгорела заживо.
После ликвидации пожаров по факту гибели одинокой бабушки начались проверки. Следователи выяснили, что глава администрации Ковалевского поселения недобросовестно исполнял свои обязанности. Он не принял меры по своевременной эвакуации населения – в поселке не было даже системы оповещения. Люди поняли, что им нужно бежать, только увидев огонь на заднем дворе. Также в администрации не было списка жителей, которым власти должны были оказать помощь в транспортировке.
- Уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении Николая Изварина передали в суд, - сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.
Если вину чиновника докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.