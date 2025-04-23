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Из-за непогоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение 23 апреля. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Синоптики прогнозируют непогоду с 12:00 до 14:00, а также ночью и днём 24 апреля. Ожидается ливневый дождь с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20–22 метров в секунду.Жителей Ростовской области просят быть осторожными и не подходить близко к линиям электропередачи, деревьям, рекламным щитам и витринам.