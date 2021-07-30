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На Дону число инфицированных коронавирусом перевалило за 110 тысяч

На Дону число инфицированных коронавирусом перевалило за 110 тысяч
В Ростовской области число заболевших коронавирусом перевалило за 110 тысяч. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 429 человек. По состоянию на 1 августа в регионе насчитывают 110 055 зараженных.

Обстановка в области становится все более напряженной. Третья волна коронавируса развивается стремительно. В случае, если ситуация не нормализуется, власти могут ввести на Дону дополнительные ограничения. Не исключено, что в регион вернут режим самоизоляции.

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