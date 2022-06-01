На Добровольского в Ростове построят спортплощадку за два миллиона рублей

Фото: соцсети.

В Ростове планируют построить детскую и спортивную площадки в одном из дворов Ворошиловского района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.В документах указано, что площадки будут расположены на улице Добровольского, 26. На это потратят 4,4 миллиона рублей. Дороже всего обойдется детская - в 2,4 миллиона рублей. Там собираются установить игровой комплекс, состоящий из горок и лазов, а также карусель, качалки четырех видов, качели и песочницу. В стоимость контракта входят четыре скамейки и три урны.Еще 2 миллиона рублей потребуются для строительства спортплощадки. Рядом появятся турники, шведская стенка, стойки, брусья и несколько уличных тренажеров. Отдельно будет стоять спортивное оборудование, включающее в себя лестницу, прямой рукоход и цепной лаз. Подрядчику тоже предстоит потратиться на лавочки (шесть штук) и урны (четыре). Зачем так много урн на одном адресе, остается загадкой.Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ» Ворошиловского района. Деньги выделят из областного и городского бюджета. Работы закончат к 1 октября.