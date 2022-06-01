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На Добровольского в Ростове построят спортплощадку за два миллиона рублей

На Добровольского в Ростове построят спортплощадку за два миллиона рублей
В Ростове планируют построить детскую и спортивную площадки в одном из дворов Ворошиловского района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В документах указано, что площадки будут расположены на улице Добровольского, 26. На это потратят 4,4 миллиона рублей. Дороже всего обойдется детская - в 2,4 миллиона рублей. Там собираются установить игровой комплекс, состоящий из горок и лазов, а также карусель, качалки четырех видов, качели и песочницу. В стоимость контракта входят четыре скамейки и три урны.

Еще 2 миллиона рублей потребуются для строительства спортплощадки. Рядом появятся турники, шведская стенка, стойки, брусья и несколько уличных тренажеров. Отдельно будет стоять спортивное оборудование, включающее в себя лестницу, прямой рукоход и цепной лаз. Подрядчику тоже предстоит потратиться на лавочки (шесть штук) и урны (четыре). Зачем так много урн на одном адресе, остается загадкой.

Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ» Ворошиловского района. Деньги выделят из областного и городского бюджета. Работы закончат к 1 октября.
Фото: соцсети.
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