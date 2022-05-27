В Ростове на капремонт здания ветлечебницы № 3 потратят 9,5 миллиона рублей

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В Ростове на капитальный ремонт участковой ветлечебницы № 3 потратят 9,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок. Речь идет о здании, расположенном на улице 1-й Грамши, 1/98.Заказчиком выступает ГБУ «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных». Подрядчику предстоит провести сантехнические, электромонтажные работы, а также заменить радиаторы, обеспечить вентиляцию и кондиционирование. Отопление, а также водопровод и канализация, горячее водоснабжение тоже входят в обязанности исполнителя. На его плечи ложатся и обязанности по озеленению и благоустройству территории.Работы необходимо завершить к декабрю. На все это выделят 9,5 миллиона рублей из собственных средств. В оплату услуг входят также изыскательные и проектные работы, постройка и демонтаж временных сооружений, зданий и оплата труда рабочих.Ранее аналогичную закупку публиковали на другом сайте в феврале. Тогда услугу оценили в семь миллионов рублей. Было указано, что нужно очистить лестницы и стены от краски, перестелить полы, включая цемент и бетонные основания, заменить дверные коробки. Вероятно, в тот раз подрядчик так и не нашелся.