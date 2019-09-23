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На берегу озера в Ростовской области обнаружили могилу неизвестного солдата

На берегу озера в Ростовской области обнаружили могилу неизвестного солдата
Захоронение неизвестного солдата обнаружили в Ростовской области. Заброшенная могила уже много лет находится на берегу Цыганского озера в Советском районе региона. К несчастью, место захоронения давно стоит неухоженным, к тому же его разрушили вандалы.

Члены Совета ветеранов обратились в объединение «Миус-фронт» за помощью. Сейчас специалисты занимаются изучением захоронения. По словам местных жителей, в земле лежит советский офицер. Он сражался с фашистами в Змиёвской балке и был захвачен в плен. Затем герой смог бежать, но был пойман и расстрелян. Свидетели жестокой расправы похоронили офицера и стали ухаживать за его могилой. Когда их не стало, памятник остался без ухода. Со временем он рушился и подвергался нападению вандалов.

Как пояснил руководитель «Миус-фронта» Андрей Кудряков, сейчас эксперты пытаются установить личность бойца. Возможно, им удастся найти записку, подписанные личные вещи или награды, которые помогут узнать имя павшего. Затем поисковики перезахоронят его на аллее Славы.

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