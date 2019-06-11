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Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с мамой

Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с мамой
Милую фотографию с матерью опубликовал супруг ростовчанки футболист Тарасов. Кадр появился на страничке в его социальной сети.

Несмотря на то, что спортсмену 32 года, мама обнимает его так же, как и в детстве. Оно и понятно — для родителей мы навсегда остаёмся маленькими детьми, поэтому снимок получился трогательным и домашним.

В комментариях подписчики отметили, что мать футболиста отлично выглядит. Некоторые добавили, что младшая дочь Дмитрия очень похожа на бабушку, особенно глазами.
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с мамой
Семья Тарасова сейчас проживает в Москве, где он и провёл всю жизнь. Увлечение спортом началось у футболиста с самого детства. Сначала отец хотел, чтобы он занимался боевыми искусствами, но мальчика это направление не заинтересовало. Тогда он стал много времени проводить с мячом на поле. Родители поддержали увлечение сына и вскоре отдали его в спортивную школу.

Сегодня о знаменитом игроке «Локомотива» знают уже все. Он известен не только своими спортивными достижениями, но и скандальным разводом с бывшей ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Брак пары длился около четырёх лет. Сейчас Тарасов женат уже в третий раз. Его избранницей стала модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко. В июле 2018 года у них родилась дочь Милана.
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с мамой

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