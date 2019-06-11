Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с мамой



Милую фотографию с матерью опубликовал супруг ростовчанки футболист Тарасов. Кадр появился на страничке в его социальной сети.



Несмотря на то, что спортсмену 32 года, мама обнимает его так же, как и в детстве. Оно и понятно — для родителей мы навсегда остаёмся маленькими детьми, поэтому снимок получился трогательным и домашним.



В комментариях подписчики отметили, что мать футболиста отлично выглядит. Некоторые добавили, что младшая дочь Дмитрия очень похожа на бабушку, особенно глазами.



Семья Тарасова сейчас проживает в Москве, где он и провёл всю жизнь. Увлечение спортом началось у футболиста с самого детства. Сначала отец хотел, чтобы он занимался боевыми искусствами, но мальчика это направление не заинтересовало. Тогда он стал много времени проводить с мячом на поле. Родители поддержали увлечение сына и вскоре отдали его в спортивную школу.



Сегодня о знаменитом игроке «Локомотива» знают уже все. Он известен не только своими спортивными достижениями, но и скандальным разводом с бывшей ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Брак пары длился около четырёх лет. Сейчас Тарасов женат уже в третий раз. Его избранницей стала модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко. В июле 2018 года у них родилась дочь Милана.

