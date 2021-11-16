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Морозы до -12 градусов спрогнозировали в Ростовской области

Морозы до -12 градусов спрогнозировали в Ростовской области

На Дону ожидается сильное похолодание – до -12 градусов. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, 18 ноября в некоторых районах Ростовской области ночью столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов мороза. Днем температура будет еще плюсовой и составит от +2 до +7 градусов. Возможны туман и усиление ветра до 10 метров в секунду.

Заморозки и туман могут привести к возникновению большого числа аварий на дорогах. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Водители должны соблюдать дистанцию и придерживаться допустимой скорости езды. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу в строго установленных местах, а на одежде носить светоотражающие элементы.

Во время ветреной погоды не нужно оставлять свои авто под слабозакрепленными конструкциями и ходить под аварийными деревьями, чтобы избежать ЧП.
Фото: kuban.mk.ru
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