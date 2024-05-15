Жительница Ростовской области родила первую в 2024 году тройню

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области 21-летняя жительница родила первую в этом году тройню. Девушка стала мамой трех мальчиков. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.Пациентку доставили в областном перинатальном центре. 21-летняя девушка рожала впервые и спонтанно. Врачи лишь на 30-й неделе выяснили, что молодая мама ждет тройню. Ранее специалисты прогнозировали двойню.Девушка и сама является двойняшкой, ее мама родила две двойни подряд. У других членов семьи тоже была многоплодная беременность.В операционной у пациентки была допустимая кровопотеря, однако все прошло хорошо. Чтобы малыш и мама не пострадали, при родах участвовали около 20 специалистов.- В данном случае всё пошло по намеченному плану. Мы готовились, держали эту дату в голове, шли к ней, - рассказал главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.В настоящее время дети и мама находятся под наблюдением врачей.