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Жительница Ростовской области родила первую в 2024 году тройню

Жительница Ростовской области родила первую в 2024 году тройню
В Ростовской области 21-летняя жительница родила первую в этом году тройню. Девушка стала мамой трех мальчиков. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.

Пациентку доставили в областном перинатальном центре. 21-летняя девушка рожала впервые и спонтанно. Врачи лишь на 30-й неделе выяснили, что молодая мама ждет тройню. Ранее специалисты прогнозировали двойню.

Девушка и сама является двойняшкой, ее мама родила две двойни подряд. У других членов семьи тоже была многоплодная беременность.
В операционной у пациентки была допустимая кровопотеря, однако все прошло хорошо. Чтобы малыш и мама не пострадали, при родах участвовали около 20 специалистов.

- В данном случае всё пошло по намеченному плану. Мы готовились, держали эту дату в голове, шли к ней, - рассказал главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.

В настоящее время дети и мама находятся под наблюдением врачей.
Фото: правительство Ростовской области.
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