Между Ростовом и Таганрогом 31 мая и 14 июня запустят состав на паровозной тяге

Фото: СКЖД

В конце весны и начале лета, 31 мая и 14 июня, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом будет запущен ретросостав. Информацию предоставили в "Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании".Билеты для тех, кто путешествует без экскурсии, можно купить в кассах пригородного сообщения или через приложение "РЖД Пассажирам". Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда.Отправление поезда со станции "Ростов-Главный" назначено на 09:35, прибытие в Таганрог – в 11:31. Обратный маршрут в Ростов начнется в 18:10. Путешествующие смогут выбрать: совершить поездку самостоятельно или присоединиться к группе с экскурсией и развлекательными мероприятиями.