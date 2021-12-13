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Поезд «Ласточка» из Анапы будет ходить в Таганрог. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе СКЖД.Изначально составы двигались по направлению из курортного города в Ростов-на-Дону, но теперь маршрут будет продлен до Таганрога. Также он будет захватывать станции Ростов-Главный, Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевский обход, Краснодар-1 и другие.По расписанию «Ласточка» будет отъезжать в 5.30 и ехать до Крымской. Там вагоны планируют разъединять. Часть из них направят в Новороссийск, а остальные - в Анапу. На станции Разъезд 9-й километр вагоны будут скреплены снова и прибудут в Таганрог к 23:30.Для того чтобы оказаться в нужном вагоне, следует уточнять рассадку пассажиров.