Кукольная история: где в Ростове живёт детство?





В преддверии Нового года многим хочется окунуться в волшебный мир беззаботного детства: украшать ёлку, ждать подарков и с замиранием сердца следить за стрелкой часов, приближающей нас к самой сказочной ночи в году.



В Ростове есть место, переступив порог которого, можно почувствовать себя ребёнком. В галерее кукол не только дети, но и взрослые готовы часами рассматривать старинные и современные игрушки, сделанные на заводах или же изготовленные мастерами в единственном экземпляре, а также этнические костюмы разных стран мира.



Посетителей встречают манекены в национальных женских нарядах. Один из них — костюм-реконструкция невесты северных районов России 18-го века. Мастера не могли найти ткань для рукавов, которая бы внешне соответствовала периоду и к тому же выглядела бы тронутой стариной.

- Я верю в то, что космос слышит нас, - рассказывает директор галереи Наталья Хлыстунова. - Именно тогда, когда мы отчаялись найти ткань, к нам пришла женщина и принесла... панталоны. Точнее, одну панталонину. Ростовчанка — дальняя родственница госпожи Парамоновой. От барыни осталась нижняя одежда, одну часть которой женщина пустила на занавески, а вторую принесла нам.







Рядом стоит египтянка в костюме невесты из района Синая. Наталья купила его во время путешествия у местной жительницы, которая когда-то выходила замуж в этом платье. Все узоры на нём вышиты вручную крестиком. На паранджу, которая закрывает нижнюю часть лица, пришивались монеты. Каждый ряд монет показывает, сколько поколений невест надевали костюм. Бывало, что она доходила до пола и даже сворачивалась.







Рядом с египтянкой находится армянская невеста. Наряд принадлежал армянам, которые жили недалеко от грузинской границы, — в нём можно найти элементы двух народностей. Наталья купила его в одном из горных селений. Костюм относится к концу 19-го века.







С противоположной стороны от входа на гостей смотрит японка в традиционном кимоно. Это очень дорогая вещь, далеко не каждая жительница Страны восходящего солнца может позволить себе иметь два кимоно. Его делают из шерсти по древним технологиям. Пояс — это отдельное искусство. Его длина составляет четыре метра, и стоит он дороже самого костюма. Изделие ткут на старинном станке, используя золотые нити. Этот пояс мастера расписали вручную специальными красками. Что интересно — кимоно делаются одного размера, регулируется только запах.







Конечно, основная часть экспонатов галереи — куклы. Наталья Хлыстунова организовала отдельный стенд со старинными экземплярами. Директор закупает их на столичных выставках или в известных салонах. Нередко их приносят местные жители — находят на чердаке забытую игрушку и несут в галерею, жалея выкидывать. Часто оказывается, что в старой коробке годами пылился настоящий антиквариат. Например, кукла на подушке, которую выделяют в отдельный тип. Человек случайно обнаружил её во время уборки хлама. Владелец рассказал, что она была куплена в торговом синдикате в Таганроге в начале 20-го века. По словам Натальи, у куклы отлично сохранилась причёска. Сотрудники галереи сделали ей локоны, нашли кружева для наряда и восстановили игрушку.



Рядом на полочке красуется ещё один интересный экспонат — кукла, которая продавалась только в виде головы и бюста. Такие предназначались для домохозяек, которые любили мастерить. Женщины сами изготавливали тело и одежду для них.







Женщины-ветераны Великой Отечественной войны приносили кукол, которые дарили детям, освободившимся из концлагерей. Также на стенде представлены коллекционные фарфоровые куклы того времени.







Коллекция ростовской галереи кукол постоянно пополняется. Наталья привозит со всех уголков планеты игрушки, одежду, купленную на блошиных рынках европейских городов. Конечно, донские мастера тоже приносят свои изделия. На отдельных полках стоят современные куклы — персонажи книг и плоды фантазии.

