Браслет от ювелира и антикварные ткани: в Ростове открылась зимняя выставка кукол



В ростовской галерее кукол проходит ежегодная зимняя выставка. Тематика 2020-го — ангелы. Мастера представили не только привычные нам библейские образы, но и ангелов в лице наших любимых, крёстных, объектов обожания.



Директор галереи Наталья Хлыстунова рассказала, что у них очень строгий отбор кукол, которые попадут на выставку. Специалисты оценивают уровень мастерства художника, технологию создания, глубину продуманности образа.



Если мастер берётся за создание, например, исторической куклы, то он должен досконально изучить тот период истории, к которому относит свою работу. Художники просматривают старые журналы, знакомятся с материалами в Интернете, чтобы узнать, какая мода была в то время, какие цвета и сочетания тканей использовались, что дамы носили в качестве украшений, какие делали причёски. На выставках высокого уровня жюри всегда даже поднимает юбки куклам, чтобы посмотреть, не забыл ли мастер надеть ей чулки, правильно ли задрапировал ткань для нижнего белья.



Одной из исторических кукол на выставке стала «Леди в перламутровом» Александры Кукиновой. Она — мастер высокого класса, которого отмечают именитые эксперты.



- Если вы берётесь за образ времён Средневековья или модерна, вы не можете использовать синтетические ткани или пластик, сшивать их на машинке, покрывать изделие яркими красками, - отмечает Наталья Хлыстунова. - Нужно изучать работы старинных мастеров, смотреть снимки и зарисовки.



Александра Кукинова использовала для своей Леди только натуральные материалы. Ткань была подобрана так, чтобы её орнамент соответствовал масштабу куклы. В период модерна были модными растительный орнамент и украшения в форме рептилий. Для женщины по специальному заказу ювелир сделал из серебра крохотные колечки и браслет в форме змеи.



Нижняя юбка сделана из натурального шёлка по моде конца 19-го — начала 20-го века. Чтобы ткань стала «жатой», Александра выполнила поистине ювелирную работу: прострочила ткань, подтянула её, а затем загладила утюгом каждую маленькую складочку. Палантин дамы связан вручную и обит мехом норки. Атласные туфли украшены старинным золотым шнурком. Цена куклы — четверть миллиона рублей. Её уже купил владелец одной из частных коллекций.



На выставке в ростовской галерее кукол также представлены уникальные работы, выполненные в авторской технике. На посетителей смотрят крёстная-хранительница, наряд и головной убор которой поражают воображение. Автор - Наталья Прозорова.



Несколько кукол Ольги Боровинских встречают гостей. Работая над архангелом Гавриилом, художница комбинировала различные материалы так, чтобы изделие соответствовало образу в её голове. Глядя на крылья, с первого взгляда нельзя даже предположить, что они сделаны сразу из бумаги, папье-маше, пластика и кусочков ткани.



Ольге Боровинских также принадлежит кукла «С ангелом».



Рядом с ними на облаке сидит Вдохновение — ангел-хранитель с пушистыми лёгкими волосами, который записывает в книгу добрые дела своего подопечного. Художник - Людмила Гайда.



Следующий фантазийный образ — Мишель авторства Светланы Каргиной. Яркая девочка в пышной юбке танцует на циферблате часов, держа в руках карнавальную маску.



Наталья Хлыстунова также представила на выставке свою работу: пани Эльжбетту, возлюбленную Андрея, сына Тараса Бульбы. Кукла представляет средневековый образ. Она одета в шерстяные вязаные чулки и трёхслойную юбку: слой из хлопка с кружевом, которая обязательно должна держать форму, затем грубая сетка для объёма и основная юбка из панбархата. Тесьма для рукавов и кружево для головного убора Наталья купила на блошином рынке в Англии.

