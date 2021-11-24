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Коронавирусом заразились еще 646 человек в Ростовской области

Коронавирусом заразились еще 646 человек в Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболел 172 931 человек. Из них 646 подхватили инфекцию за сутки с 25 по 26 ноября.

Большая часть новых пациентов с COVID-19 - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет (36,4%). Немного меньше зараженных выявили среди людей от 46 до 65 лет (32,4%). В числе инфицированных оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 15,9% случаев заболевания у жителей региона от 66 до 79 лет и 6,5% - у пожилых людей старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 8,8% несовершеннолетних.

Растет и число умерших от опасной болезни. По информации регионального правительства, за последние сутки COVID-19 забрал жизни 39 человек, среди которых - две девушки 27 и 29 лет. Всего с начала пандемии от тяжелых последствий инфекции скончались 8 579 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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