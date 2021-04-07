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Коэффициент распространения коронавируса на Дону снизился до 0,99

Коэффициент распространения коронавируса на Дону снизился до 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 начал снижаться. За сутки с 8 по 9 апреля он упал до 0,99. До этого он более недели держался на уровне единицы. Это значит, что каждый человек с COVID-19 до самоизоляции может заразить одного здорового.

При этом ежедневное число инфицированных не уменьшилось. За последние 24 часа в регионе заболели 242 человека. Общее количество зараженных достигло 83 003 дончан. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, но в случаях с сопутствующими хроническими заболеваниями она может обостряться и даже привести к летальному исходу.

От коронавируса скончался 3 771 житель Ростовской области. Из них 26 ушли из жизни за прошедшие сутки: 13 женщин в возрасте от 61 года до 92 лет и столько же мужчин от 53 до 85 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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