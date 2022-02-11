Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до 1,3

Фото: Алексей Бойко.

На Дону коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. По данным на 15 февраля, он уменьшился до 1,3. За последнюю неделю этот показатель упал более чем на единицу. Это значит, что в среднем теперь каждый инфицированный COVID-19 за сутки может заразить одного здорового, а не двух.Новых пациентов с коронавирусом при этом не становится меньше. По информации регионального правительства, за минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получил 4 041 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 270 879 жителей Ростовской области.Большинство зараженных уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасный вирус забрал жизни 10 180 человек. Из них 10 скончались за прошедшие 24 часа.