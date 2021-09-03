Коэффициент распространения COVID-19 на Дону остается на отметке 0,99

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса пятый день держится на значении 0,99. По данным на 6 сентября, в регионе увеличился показатель заболеваемости COVID-19. Он вырос на девять единиц и стал равен 3 029 на 100 тысяч населения. Как правило, он пропорционален общему числу инфицированных, от которого и зависит. За минувшие сутки количество зараженных пополнили 477 человек.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 127 278 жителей донского региона. Большинство из них - работоспособные ростовчане - от 18 до 65 лет. Около 86% зараженных уже выздоровели от COVID-19. Однако побороть вирус смогли не все пациенты ковидных госпиталей. Инфекция забрала жизни 6 153 человек, сообщили в региональном правительстве.