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Коэффициент распространения COVID-19 на Дону остается на отметке 0,99

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону остается на отметке 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса пятый день держится на значении 0,99. По данным на 6 сентября, в регионе увеличился показатель заболеваемости COVID-19. Он вырос на девять единиц и стал равен 3 029 на 100 тысяч населения. Как правило, он пропорционален общему числу инфицированных, от которого и зависит. За минувшие сутки количество зараженных пополнили 477 человек.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 127 278 жителей донского региона. Большинство из них - работоспособные ростовчане - от 18 до 65 лет. Около 86% зараженных уже выздоровели от COVID-19. Однако побороть вирус смогли не все пациенты ковидных госпиталей. Инфекция забрала жизни 6 153 человек, сообщили в региональном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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