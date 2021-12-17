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Кирилл Боженов вернулся из «Химок» в «Ростов»

Кирилл Боженов вернулся из «Химок» в «Ростов»

21-летний защитник Кирилл Боженов вернулся из «Химок» в «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 18 декабря.

Сам спортсмен начал выступать за ростовскую команду в мае 2021 года. Однако через время его взял в аренду подмосковный клуб. За него в текущем году Боженов сыграл 11 матчей, из которых девять были в рамках Тинькофф РПЛ. Но, к сожалению, никаких весомых результатов он не показал.

Теперь игрок снова будет представлять «Ростов». Контракт заключен с футболистом до 2026 года.
Фото: пресс-служба ФК Ростов
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