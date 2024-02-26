Капитан ГК «Ростов-Дон» признана лучшим игроком матча против «Черноморочки»

Фото: ГК Ростов-Дон.

Болельщики ГК «Ростов-Дон» проголосовали за лучшего игрока матча против «Черноморочки». Большинство голосов фанатов набрала капитан «желто-черных» Юлия Манагарова.Игра была проведена 24 февраля в Ростове. На домашнем паркете донские спортсменки одолели соперниц со счетом 35:29. Манагаровой было забито пять голов, результат стал вторым среди ее одноклубниц. На один мяч больше забила Полина Кузнецова. Однако болельщики посчитали, что капитан внесла более значимый вклад в победу команды.В этом сезоне девушка провела 24 матча. Юлия сумела забить 80 голов, отдать 30 результативных передач и совершить 23 перехвата.Юлия Манагарова перешла в «Ростов-Дон» еще в 2013 году из румынского «Олтхима». В составе донского клуба она стала семикратным обладателем Суперкубка России и шестикратной чемпионкой России.