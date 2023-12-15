На Сельмаше дерево и столб упали на припаркованный на внедорожник «Пежо»

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В Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы дерево и столб рухнули на автомобиль. Об этом сообщили местные жители 15 декабря в социальных сетях.По словам очевидцев, дерево и столб рухнули во двое жилого дома №73/11. Из-за растения разбилось стекло внедорожника «Пежо». Упавший столб погнул кузов машины.Ремонт владельцу внедорожника обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Если же ему понадобиться заказывать оригинальные запчасти, то придется отдать около 100 тысяч.В Ростове практически в каждом дворе упали обледенелые деревья. Сити-менеджер сообщил, что от падения растений пострадали как минимум 3 человека. Синоптики прогнозируют, что погодные условия останутся неблагоприятными по 18 декабря.