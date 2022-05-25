К лету число поездов из Ростова на южные курорты увеличат в два раза
В Ростове увеличат количество поездов на южные курорты в два раза. Дополнительные пассажирские составы пустят в летний период. Об этом 26 мая представитель РЖД рассказал в ходе брифинга на тему пассажирских перевозок.
Речь идет о курортах Кубани и Ставрополья. Сейчас маршруты по этим направлениям выполняют около 120-125 поездов. Когда начнется летний сезон, запустят 210 составов.
Такое решение приняли в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока. По мнению экспертов, он вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом. Чтобы не допустить дефицита билетов, число поездов тоже увеличили.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что с 11 июня из Ростова-на-Дону в Ейск пустят рельсовые автобусы. Новые А-3 «Орлан» будут ходить по выходным и праздничным дням вплоть до 30 сентября. Известно, что в прошлом году этот рейс перевез порядка пяти тысяч пассажиров.