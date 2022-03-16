«ЮгСтройИнвест» стал одним из пяти лучших застройщиков России за прошлый год

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» расположилась на четвертом месте по объему введенного в 2021 году жилья. Итоги подводил портал «Про Дома» сервиса Дом.РФ.Сервис «Про Дома» помогает участникам рынка оценить застройщика. Критериев всего два – каждый дом в отдельности и сам жилой комплекс. Таким образом, банки могут быстрее ориентироваться в решениях о предоставлении проектного финансирования, а консалтинговые агентства — получить все сведения, необходимые для работы на рынке.В прошлом году ГК «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья. В декабре этого же года компания преодолела отметку в 4,5 миллиона построенных квадратных метров жилья. Бесспорно, 2021 год стал знаковым для южного лидера стройрынка в России.«ЮгСтройИнвест» занимается строительством жилых комплексов в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В донской столице компания построила ЖК «Красный Аксай» (Пролетарский район) и сейчас возводит экорайон «Вересаево» в Александровке.Текущий проект компании «Вересаево» является одним из популярнейших микрорайонов среди ростовчан. На его территории есть 14 многоквартирных домов (они уже введены в эксплуатацию), самая большая в регионе школа и детский сад на 300 мест. Сейчас ведется строительство второго детского сада на такое же количество мест.В этом году «ЮгСтройИнвест» начал воплощать в жизнь еще один проект. В Ростове на левом берегу Дона, восточнее стадиона «Ростов Арена», появится первый жилой комплекс.На территории комплекса построят 13 жилых домов, школу на 1 100 мест, два детсада на 200 мест каждый и современную поликлинику. Кроме того, застройщик полностью благоустроит ЖК, по проекту предполагается появление большого парка площадью 14 гектаров.У компании уже есть арендованный участок на Левбердоне. При этом он обязуется передать в собственность Ростова-на-Дону под социальные нужды 350 квартир.