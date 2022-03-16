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«ЮгСтройИнвест» стал одним из пяти лучших застройщиков России за прошлый год

«ЮгСтройИнвест» стал одним из пяти лучших застройщиков России за прошлый год

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» расположилась на четвертом месте по объему введенного в 2021 году жилья. Итоги подводил портал «Про Дома» сервиса Дом.РФ.

Сервис «Про Дома» помогает участникам рынка оценить застройщика. Критериев всего два – каждый дом в отдельности и сам жилой комплекс. Таким образом, банки могут быстрее ориентироваться в решениях о предоставлении проектного финансирования, а консалтинговые агентства — получить все сведения, необходимые для работы на рынке.

В прошлом году ГК «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья. В декабре этого же года компания преодолела отметку в 4,5 миллиона построенных квадратных метров жилья. Бесспорно, 2021 год стал знаковым для южного лидера стройрынка в России.


«ЮгСтройИнвест» занимается строительством жилых комплексов в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В донской столице компания построила ЖК «Красный Аксай» (Пролетарский район) и сейчас возводит экорайон «Вересаево» в Александровке.

Текущий проект компании «Вересаево» является одним из популярнейших микрорайонов среди ростовчан. На его территории есть 14 многоквартирных домов (они уже введены в эксплуатацию), самая большая в регионе школа и детский сад на 300 мест. Сейчас ведется строительство второго детского сада на такое же количество мест.

В этом году «ЮгСтройИнвест» начал воплощать в жизнь еще один проект. В Ростове на левом берегу Дона, восточнее стадиона «Ростов Арена», появится первый жилой комплекс.


На территории комплекса построят 13 жилых домов, школу на 1 100 мест, два детсада на 200 мест каждый и современную поликлинику. Кроме того, застройщик полностью благоустроит ЖК, по проекту предполагается появление большого парка площадью 14 гектаров.

У компании уже есть арендованный участок на Левбердоне. При этом он обязуется передать в собственность Ростова-на-Дону под социальные нужды 350 квартир.
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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