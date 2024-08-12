Электрички Ростов – Усть-Донецкая отменят на два дня из-за ремонта ж/д путей
Электричку сообщением Ростов — Усть-Донецкая отменят на два дня. Информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.
Состав № 6169, который отправляется из донской столицы в 13:15, не повезет пассажиров 17 августа. Причиной этого станут работы на железной дороге.
На следующий день аналогичная ситуация коснется пригородного поезда № 6170. Он должен был отправляться из Усть-Донецка в Ростов в 05:43.
Напомним, что 16 августа у пригородного поезда Таганрог – Ростов появится новая остановка.