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Из-за ремонта ж/д путей перестанут ходить электрички Ростов – Усть-Донецкая

Из-за ремонта ж/д путей перестанут ходить электрички Ростов – Усть-Донецкая
В Ростовской области из-за ремонта железнодорожных путей перестанут ходить две электрички. Об этом предупредили в Северо-Кавказской пассажирской компании.

Электричка № 6169 сообщением Ростов – Усть-Донецкая перестанет курсировать с 6 по 8, а также с 14 по 16 августа. Аналогичная ситуация коснется состава № 6170, который следует в обратном направлении. Пригородный поезд не будет ходить с 7 по 9 и с 15 по 17 августа.

Пассажирам рекомендуют заранее продумать другой маршрут. В качестве альтернативы можно воспользоваться другими видами транспорта.
Фото: ростов ру
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