Электричка Ростов – Азов застряла на час в Батайске

Фото: DonDay.ru.

Электричка сообщением Ростов – Азов задерживается. Состав № 6026 на час застрял в Батайске утром 2 декабря.Поезд выехал из донской столицы в 12:32. В 12:53 он остановился на станции в Батайске, а через минуту должен был продолжить путь. Однако по техническим причинам не смог вовремя стартовать.Как сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК), состав отправится на час позже. Соответственно, в Азов он приедет не в 13:40, как указано в расписании, а в 14:40.