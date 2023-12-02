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Электричка Ростов – Азов застряла на час в Батайске

Электричка Ростов – Азов застряла на час в Батайске
Электричка сообщением Ростов – Азов задерживается. Состав № 6026 на час застрял в Батайске утром 2 декабря.

Поезд выехал из донской столицы в 12:32. В 12:53 он остановился на станции в Батайске, а через минуту должен был продолжить путь. Однако по техническим причинам не смог вовремя стартовать.

Как сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК), состав отправится на час позже. Соответственно, в Азов он приедет не в 13:40, как указано в расписании, а в 14:40.
Фото: DonDay.ru.
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