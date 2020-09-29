Эксперт рассказал, как пыльная буря повлияла на урожай жителей Ростовской области

Донской регион 30 сентября окутала пыльная буря. Частицы песка и грязи силой ветра подняло в воздух, образовалось пыльное облако. Люди стали делиться в соцсетях фотографиями и видео, на которых из-за пыли не видно объектов, находящихся на расстоянии вытянутой руки.Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится еще несколько дней. Жители региона сразу забили тревогу, ведь продолжительные порывы ветра могут пагубно сказаться на урожае и осенних посевах. Профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Ольга Безуглова рассказала Rostov.ru, чем могут быть опасны пылевые бури для флоры региона.По словам почвоведа, обрушившаяся на Ростовскую область пыльная буря очень плохо повлияла на почву региона. Сильный ветер выдул из земли гумус, который содержит необходимые элементы питания для растений. Самый большой вред от пыльных бурь — потерянное плодородие почвы, которое восстановить практически невозможно. Жизнеспособность растений после таких бурь напрямую зависит от дальнейших погодных условий.- В этом году жуткая погода из-за нехватки дождей. Почти весь август и сентябрь были сухими. В регионе пшеницу убрали, поля вспахали, а земля так и осталась сухой, - объяснила Ольга Безуглова. - Вот ветер и поднимает всю эту пыль, а вместе с ней - гумус и удобрения.По мнению специалиста, флоре донского региона необходим дождь. При наличии осадков и отсутствии суховеев поврежденные растения образуют новые стебли, на их побегах появляются листья. В таких условиях рост и развитие повреждённых растений будет хоть и замедленным, но спасти их все же удастся.Тем не менее почвовед считает, что в этом году посев лучше вовсе отложить. Неизвестно, что будет с урожаем следующей весной при таких погодных условиях при посадке. Ведь для восстановления потерянного плодородия почвы необходимы огромные материально-технические затраты и многие десятки лет для естественного восстановления.Касательно неубранного урожая, Ольга Безуглова поспешила успокоить: на поспевшие культуры буря никак не повлияла. Многие овощи и фрукты уже давно созрели, поэтому они могли быть повреждены только разве что при падении на землю из-за ветра. В остальном, они только покрылись пылью. Это совсем не страшно, ведь все можно смести и отмыть.Напомним, в ближайшие сутки ураганный ветер продолжит буйствовать по всей территории Ростовской области. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 24 метров в секунду. Водителям рекомендуется парковаться подальше от слабозакрепленных конструкций. В этот день желательно не покидать дома без острой необходимости. К тому же из-за высокой пожароопасности запрещается бросать непотушенные окурки в сухую траву.