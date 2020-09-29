Пыльная буря обрушилась на Таганрог

Еще один город Донского региона накрыло пыльной бурей. Фотографии последствий стихии появились в социальных сетях.Огромная ветка из-за сильного ветра упала на проезжую часть напротив Пушкинской набережной днем 30 сентября.Ураганный ветер снес дерево на улице Циолковского в районе детского сада № 65. ЧП случилось вечером того же дня.К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.Утром 1 октября многие таганрожцы обнаружили на своих автомобилях засохший слой грязи - мелкий дождь смешался с пылью и песком в воздухе.- Едешь, впереди - никого. А дождь на лобовое стекло льет, как слякоть из-под КамАЗа, - поделился подписчик.Напомним, такая же ситуация наблюдается по всему донскому региону уже вторые сутки. Пыльная буря нанесла большой урон во многих городах Ростовской области. В Новочеркасске упавшие деревья проломили остановку, оборвали линию электропередачи, ветром разбросало фрагменты ограждения и крыш по проезжей части. В станице Калитвенской с купола храма ветер сорвал крест. Со здания отдела полиции в Зимовниковском районе целиком слетела крыша. В станице Багаевской упавшее дерево стало причиной смерти двух человек.Помимо этого, на некоторых трассах донского региона заторможено движение из-за плохой видимости.