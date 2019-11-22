Песчаная буря накрыла Таганрог



Второй день подряд Таганрог накрывает песчаной бурей. Причиной погодного явления стал сильный северный ветер.



В Таганрогском заливе произошёл сильный сгон воды. В результате дно водоёма обнажилось и стало похоже на пустыню. Не стихающий ветер гонит песчинки на город. Песчаная буря доставила немало хлопот жителям Таганрога.

«Это песчаная буря уже достала!!! Пришла с улицы, час побыла, с одежды и обуви можно кошачий лоток наполнить. И чем ближе к морю, тем хуже. Возле домика Чехова, где я живу, как в тумане всё», - поделилась эмоциями в соцсетях местная жительница.





Видео: k.com/taginfo



Чтобы спастись от потоков ветра с частицами песка, таганрожцы заматывают головы шарфами и надевают маски.

Ещё больше проблем песчаная буря доставила автомобилистам. Машины покрылись толстым слоем пыли. Песок пробрался даже в салоны автомобилей.







Местные жители, не смотря на ситуацию, не теряют чувство юмора. На лобовом стекле одного из автомобилей, густо покрытого пылью, появилась надпись: «Это вместо снега».







Добавим, что в Ростовской области уже больше недели дует сильный северо-восточный ветер. Его порывы порой достигают 20-23 м/c.





Фото: vk.com/etorostovnadonu