Экс-солистка «ВИА Гра» из Ростова Татьяна Котова завела Инстаграм для своих собак

Модель и экс-солистка группы «ВИА Гра» завела инстаграм для своих собак. Татьяна Котова 9 ноября пригласила подписчиков на их страницу.- Классного понедельника желаем всем с Кики и Степашкой, - написала донская звезда. - А за хорошим настроением отправляйтесь к ним в новый аккаунт.Фанаты Татьяны с радостью встретили такое новшество и даже предложили сделать для каждого четвероногого отдельную страницу. Однако, по мнению модели, пока им хватает и одного. Публикация набрала тысячи «лайков» и более сотни милых комментариев.- Какие сладкие крошки, - восхитились подписчики.Также звезда отметила, что породу мальтипу она выбрала потому, что эти собаки гипоаллергенные.Отметим, подобная практика в создании социальных страниц домашних животных стала не первой. Ранее полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев с женой Аланой завели в «Инстаграме» страницу для своих французских бульдогов.