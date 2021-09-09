Экс-начальника ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева сняли с выборов в Госдуму

Бывший начальник ГИБДД Ростовской области Сергей Моргачев снят с кандидатов в депутаты в Госдуму от Ульяновской области. Поводом послужил иск соперницы бывшего правоохранителя, которая борется за мандат по тому же избирательному округу.В распоряжении Rostov.ru есть материалы дела в отношении Моргачева. Соперница депутата Василиса Киселева указала в иске, что в своих агитационных материалах Моргачев использует тексты с нарушением авторских прав. В частности, кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» публиковал журналистские статьи без разрешения авторов, упоминал молитву поэта Сергея Бехтеева в искаженном смысле, а также использвал шрифты без ведома автора и правообладателя.Суд установил наличие этих нарушений и снял Сергея Моргачева с выборов в Госдуму. Решение было принято 11 сентября. Будет ли депутат обжаловать решение, неизвестно.Напомним, Сергей Моргачев был руководителем ГИБДД Ростовской области с 2013 по 2017 годы. Вместо снижения уровня ДТП и вождения пьяным за рулем, он запомнился жителям региона уголовным делом. Руководителя ГИБДД Ростовской области обвинили в том, что он собирал деньги с подчиненных для дорогой внутренней отделки нового помещения на улице Доватора. За преступление его уволили и дали условный срок.Моргачев вернулся в родной Ульяновск и подался в депутаты.