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Экс-начальника ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева сняли с выборов в Госдуму

Экс-начальника ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева сняли с выборов в Госдуму
Бывший начальник ГИБДД Ростовской области Сергей Моргачев снят с кандидатов в депутаты в Госдуму от Ульяновской области. Поводом послужил иск соперницы бывшего правоохранителя, которая борется за мандат по тому же избирательному округу.

В распоряжении Rostov.ru есть материалы дела в отношении Моргачева. Соперница депутата Василиса Киселева указала в иске, что в своих агитационных материалах Моргачев использует тексты с нарушением авторских прав. В частности, кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» публиковал журналистские статьи без разрешения авторов, упоминал молитву поэта Сергея Бехтеева в искаженном смысле, а также использвал шрифты без ведома автора и правообладателя.

Суд установил наличие этих нарушений и снял Сергея Моргачева с выборов в Госдуму. Решение было принято 11 сентября. Будет ли депутат обжаловать решение, неизвестно.

Напомним, Сергей Моргачев был руководителем ГИБДД Ростовской области с 2013 по 2017 годы. Вместо снижения уровня ДТП и вождения пьяным за рулем, он запомнился жителям региона уголовным делом. Руководителя ГИБДД Ростовской области обвинили в том, что он собирал деньги с подчиненных для дорогой внутренней отделки нового помещения на улице Доватора. За преступление его уволили и дали условный срок.

Моргачев вернулся в родной Ульяновск и подался в депутаты.
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