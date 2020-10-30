Экс-мэр Новочеркасска стал замминистра здравоохранения Крыма

Бывшего мэра Новочеркасска Владимира Киргинцева назначили замминистра здравоохранения Крыма. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу донской чиновник приступил к своим обязанностям.Напомним, Владимир Киргинцев стал градоначальником Новочеркасска в 2012 году, когда мэра выбирали сами дончане. Спустя пять лет срок его пребывания на посту закончился. После этого Владимир пропал из информационного поля, а должность мэра заменили на сити-менеджера.