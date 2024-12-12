Экс-министр здравоохранения Ростовской области пытается смягчить приговор

Фото: Дондей

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попытается оспорить вынесенный ей приговор. Апелляционную жалобу будет рассматривать Четвертый кассационный суд Краснодарского края. Такая информация появилась в картотеке суда.Согласно документам, апелляцию подал один из адвокатов Быковской. Дело поступило в суд 1 ноября, а первое заседание назначено на 14 января 2025 года. В кассационной инстанции защита будет стремиться к пересмотру дела и смягчению наказания для экс-министра.Татьяну Быковскую задержали 28 ноября 2019 года вместе с ее заместителем Станиславом Беседовским. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По данным следствия, с сентября 2017 по январь 2018 года министр и ее зам ограничивали конкуренцию во время проведения конкурсов на выбор компании для утилизации медицинских отходов в регионе. Чиновники действовали в интересах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Быковская и Беседовский вступили в сговор, чтобы устранить конкурентов этой новой компании.Дело расследовали с осени 2019 до весны 2022 года, чиновники были под домашним арестом. В 2023 их отправили в СИЗО. Суд затянулся из-за переносов заседаний. Приговор вынесли только в 2024 году. 19 января 2024 Станислав Беседовский был освобожден из-за истечения срока давности: с момента преступления прошло шесть лет.29 марта 2024 года судья Кущевского райсуда приговорил Татьяну Быковскую к 4,5 годам лишения свободы, а также запретил ей занимать должности в госструктурах на два года. Защита обжаловала приговор, но добилась лишь пересчета срока под домашним арестом (один день засчитан за один).Быковскую этапировали в ИК-3 Краснодарского края, где большинство заключенных — женщины, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.