Экс-министр здравоохранения Ростовской области пытается смягчить приговор
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попытается оспорить вынесенный ей приговор. Апелляционную жалобу будет рассматривать Четвертый кассационный суд Краснодарского края. Такая информация появилась в картотеке суда.
Согласно документам, апелляцию подал один из адвокатов Быковской. Дело поступило в суд 1 ноября, а первое заседание назначено на 14 января 2025 года. В кассационной инстанции защита будет стремиться к пересмотру дела и смягчению наказания для экс-министра.
Татьяну Быковскую задержали 28 ноября 2019 года вместе с ее заместителем Станиславом Беседовским. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По данным следствия, с сентября 2017 по январь 2018 года министр и ее зам ограничивали конкуренцию во время проведения конкурсов на выбор компании для утилизации медицинских отходов в регионе. Чиновники действовали в интересах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Быковская и Беседовский вступили в сговор, чтобы устранить конкурентов этой новой компании.
Дело расследовали с осени 2019 до весны 2022 года, чиновники были под домашним арестом. В 2023 их отправили в СИЗО. Суд затянулся из-за переносов заседаний. Приговор вынесли только в 2024 году. 19 января 2024 Станислав Беседовский был освобожден из-за истечения срока давности: с момента преступления прошло шесть лет.
29 марта 2024 года судья Кущевского райсуда приговорил Татьяну Быковскую к 4,5 годам лишения свободы, а также запретил ей занимать должности в госструктурах на два года. Защита обжаловала приговор, но добилась лишь пересчета срока под домашним арестом (один день засчитан за один).
Быковскую этапировали в ИК-3 Краснодарского края, где большинство заключенных — женщины, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.