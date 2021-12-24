Экс-гендиректора ростовского водоканала на два месяца отправили под домашний арест
Ленинский суд Ростова отправил бывшего гендиректора «Ростовводоканала» под домашний арест. Дмитрий Кубрак подозревается по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
По версии следствия, в августе он за двое суток похитил и потратил порядка 2,5 миллионов рублей.
- Дмитрию Кубраку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 24 февраля 2022 года включительно, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Как сообщал Rostov.ru, силовики задержали экс-руководителя в здании городского водоканала на улице Максима Горького. Там Дмитрий Кубрак жил почти месяц. В свой бывший кабинет он переехал после того, как совет директоров АО «Евразийский» уволил Вишневского. Воду и еду забаррикадировавшемуся Кубраку передавали через окно.