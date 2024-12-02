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Экс-директору Центра занятости населения Гуково предъявляют обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

Экс-директору Центра занятости населения Гуково предъявляют обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

В Ростовской области к судебному разбирательству будет привлечена бывшая директор Центра занятости населения города Гуково. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 2018 по 2022 годы она систематически требовала от подчинённых передавать ей часть их премиальных выплат. В результате незаконных действий на её счёт поступило 299 тысяч рублей.

Прокуратура Ростовской области проинформировала, что против обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий.


На данный момент уголовное дело передано в суд для всестороннего и беспристрастного рассмотрения, отметили в следственном управлении СК по Ростовской области.
Фото: DonDay
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