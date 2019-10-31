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Известный комментатор назвал ростовского гимнаста лучшим спортсменом в России

Известный комментатор назвал ростовского гимнаста лучшим спортсменом в России
Дмитрий Губерниев назвал ростовского гимнаста Никиту Нагорного лучшим спортсменом в стране. Слова известного комментатора приводит издание «Чемпионат».

Так, Губерниев уверен, что ростовчанин и прыгунья из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене совершили сверхвыдающиеся достижения. Они победили на мировых первенствах по гимнастике и легкой атлетике. В связи с этим он назвал молодых людей лучшими спортсменами года.

– Мы, к сожалению, не та страна, которая фанатеет от гимнастики и лёгкой атлетики. Я - за то, чтобы эти люди были суперзвездами, – прокомментировал Дмитрий Губерниев.

Напомним, в октябре Никита Нагорный стал трехкратным чемпионом мировых соревнований по спортивной гимнастике. Он завоевал золотые медали за опорный прыжок, личное и командное многоборье.

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