Известный комментатор назвал ростовского гимнаста лучшим спортсменом в России



Дмитрий Губерниев назвал ростовского гимнаста Никиту Нагорного лучшим спортсменом в стране. Слова известного комментатора приводит издание «Чемпионат».



Так, Губерниев уверен, что ростовчанин и прыгунья из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене совершили сверхвыдающиеся достижения. Они победили на мировых первенствах по гимнастике и легкой атлетике. В связи с этим он назвал молодых людей лучшими спортсменами года.



– Мы, к сожалению, не та страна, которая фанатеет от гимнастики и лёгкой атлетики. Я - за то, чтобы эти люди были суперзвездами, – прокомментировал Дмитрий Губерниев.



Напомним, в октябре Никита Нагорный стал трехкратным чемпионом мировых соревнований по спортивной гимнастике. Он завоевал золотые медали за опорный прыжок, личное и командное многоборье.