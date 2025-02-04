Из-за снегопада в Миллерово произошло массовое отключение света
Утром 4 февраля в Миллерово Ростовской области произошло массовое отключение света. Из-за аварии от коммуникации были отрезаны тысячи жителей.
Около 07:30 частично обесточены были свыше 70 улиц города. Люди связывают коммунальную катастрофу с обрывом линий электропередачи. Якобы провода не выдерживают тяжести снега и натиска ветра.
По информации «Донэнерго», восстановительные работы ведутся. Вернуть свет в дома планируют за несколько часов - до 10:30.