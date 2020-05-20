Из-за очага заражения в интернате в Сальском районе число больных COVID-19 подскочило в два раза

В Сальском районе Ростовской области резко выросло количество заражённых коронавирусом. Это связано с очагом инфекции, возникшим на территории психоневрологического интерната. О цифрах сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв во время брифинга 22 мая.Карантин в учреждении ввели 18 мая после того, как COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников. Выйти из здания не могут 750 подопечных и 163 работника. Вирус стал быстро распространяться по зданию, так как люди проживают в закрытом коллективе. Инфекцию выявили уже у 23 специалистов, болезнь не обошла стороной и получателей услуг. Этот очаг повлиял на общее количество заболевших на территории района. Если ещё утром 22 мая сообщалось, что их 159, то к вечеру цифра приблизилась к 270.