Из-за непогоды в Ростовской области возможно подтопление хуторов

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В Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий существует угроза подтопления некоторых хуторов. Об этом 1 ноября сообщили в МЧС.В хуторах Калинин и Недвиговка уровень воды в реке Мертвый Донец может достичь критических отметок. Это может привести к затоплению низменных и прибрежных территорий населённых пунктов, автомобильных дорог, а также выходу из строя объектов жизнеобеспечения населения.В период с 2 по 6 ноября в Ростовской области пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Из-за надвигающейся бури жителям региона следует быть осторожными.