В Ростовской области начнут курсировать дополнительные электрички



Фото: Train-photo.ru

Министерство транспорта Ростовской области, Северо-Кавказская железная дорога и Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания подписали дополнительное соглашение к договору о пригородном сообщении.



Согласно документу в 2019 году на Дону начнут курсировать дополнительные пригородные железнодорожные поезда по маршруту Глубокая - Шептуховка, Шептуховка - Лихая.



Электрички начнут ходить с 27 марта. По маршруту Глубокая - Шептуховка электропоезда будут отправляться от станции Глубокая в 20:19. На станцию Шептуховка электричка прибудет в 21:56.



На маршруте Шептуховка - Лихая поезд отправится со станции Шептуховка в 05:09 и прибудет на станцию Лихая в 07:43.