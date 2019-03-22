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В Ростовской области начнут курсировать дополнительные электрички

В Ростовской области начнут курсировать дополнительные электрички
Фото: Train-photo.ru
Министерство транспорта Ростовской области, Северо-Кавказская железная дорога и Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания подписали дополнительное соглашение к договору о пригородном сообщении.

Согласно документу в 2019 году на Дону начнут курсировать дополнительные пригородные железнодорожные поезда по маршруту Глубокая - Шептуховка, Шептуховка - Лихая.

Электрички начнут ходить с 27 марта. По маршруту Глубокая - Шептуховка электропоезда будут отправляться от станции Глубокая в 20:19. На станцию Шептуховка электричка прибудет в 21:56.

На маршруте Шептуховка - Лихая поезд отправится со станции Шептуховка в 05:09 и прибудет на станцию Лихая в 07:43.

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