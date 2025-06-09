Из парка «Малинки» в Ростовской области сбежал кенгуру

Фото: соцсети

В Ростовской области из парка «Малинки» сбежал кенгуру. Об этом заявили в пресс-службе зоопарка.В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен сбежавший кенгуру.Сотрудники зоопарка призывают не приближаться к кенгуру и не пытаться поймать его самостоятельно, так как поведение животного может быть непредсказуемым. В настоящее время ведётся поисково-спасательная операция, в которой задействованы ветеринары и зоологи.Если вы случайно встретили сбежавшего кенгуру, немедленно свяжитесь по телефону: +7 (985) 298-15-52.