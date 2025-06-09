Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из парка «Малинки» в Ростовской области сбежал кенгуру

Из парка «Малинки» в Ростовской области сбежал кенгуру
В Ростовской области из парка «Малинки» сбежал кенгуру. Об этом заявили в пресс-службе зоопарка.

В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен сбежавший кенгуру.

Сотрудники зоопарка призывают не приближаться к кенгуру и не пытаться поймать его самостоятельно, так как поведение животного может быть непредсказуемым. В настоящее время ведётся поисково-спасательная операция, в которой задействованы ветеринары и зоологи.

Если вы случайно встретили сбежавшего кенгуру, немедленно свяжитесь по телефону: +7 (985) 298-15-52.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.