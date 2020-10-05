Холодную воду почти на сутки отключат в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова почти на сутки приостановят холодное водоснабжение. Причиной станет переврезка объекта по переулку Гвардейскому, от улицы Варфоломеева до улицы Текучева, где проходит капитальный ремонт водопроводной линии, сообщает АО «Ростовводоканал».
Так, в четверг, 8 октября, около 8:30 подачу холодной воды прекратят в домах, расположенных от переулка Доломановского до переулка Приволжского. Кроме того, неудобства испытают жители переулка Гвардейского, от улицы Коровкина до улицы Текучева, а также до улицы Красноармейской.
Холодное водоснабжение восстановят примерно в 8 часов утра 9 октября.