Холодную воду почти на сутки отключат в центре Ростова-на-Дону

В центре Ростова почти на сутки приостановят холодное водоснабжение. Причиной станет переврезка объекта по переулку Гвардейскому, от улицы Варфоломеева до улицы Текучева, где проходит капитальный ремонт водопроводной линии, сообщает АО «Ростовводоканал».Так, в четверг, 8 октября, около 8:30 подачу холодной воды прекратят в домах, расположенных от переулка Доломановского до переулка Приволжского. Кроме того, неудобства испытают жители переулка Гвардейского, от улицы Коровкина до улицы Текучева, а также до улицы Красноармейской.Холодное водоснабжение восстановят примерно в 8 часов утра 9 октября.