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Гуляй, Масленица! В Ростове на выходных пройдут праздничные мероприятия

Гуляй, Масленица! В Ростове на выходных пройдут праздничные мероприятия
В Ростове в ближайшее воскресенье широко отпразднуют проводы зимы. 10 марта запланированы десятки мероприятий, посвящённых Масленице.

С 11 часов в парке культуры и отдыха им. М. Горького будут проходить традиционные народные масленичные гулянья «Масленица – красна девица пришла с народом веселиться!».

На сцене у входа в парк выступят популярные городские кавер-группы, а также пройдут занимательные интерактивные анимационные программы в стиле 90-х. Гости праздника смогут поучаствовать в весёлых стартах, битве подушками на бревне, перетягивании каната.

Развлекать ростовчан будут ходулисты, фокусники и скоморохи.

На центральной эстраде парка пройдёт концертная программа в русской народной тематике. Перед зрителями выступят лучшие самодеятельные коллективы города. Вместе с артистами можно будет петь народные песни, водить хороводы. Гостей угостят сытной кашей и сладостями.

Попытать удачу и проверить свои силы можно будет, забравшись на дерево за призом.

По традиции финалом праздника станет сожжение чучела зимы.

В течение дня на центральной аллее парка будет работать ярмарка народных промыслов. Там же расположатся зоны с едой, где можно будет согреться горячим чаем, отведать блинов и ароматной ухи донских рыбаков.

Праздничные мероприятия пройдут в этот день и в других парках города.
Гуляй, Масленица! В Ростове на выходных пройдут праздничные мероприятия

Парк им. 1-го Мая
Гуляй, Масленица! В Ростове на выходных пройдут праздничные мероприятия

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