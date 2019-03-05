Гуляй, Масленица! В Ростове на выходных пройдут праздничные мероприятия



В Ростове в ближайшее воскресенье широко отпразднуют проводы зимы. 10 марта запланированы десятки мероприятий, посвящённых Масленице.



С 11 часов в парке культуры и отдыха им. М. Горького будут проходить традиционные народные масленичные гулянья «Масленица – красна девица пришла с народом веселиться!».



На сцене у входа в парк выступят популярные городские кавер-группы, а также пройдут занимательные интерактивные анимационные программы в стиле 90-х. Гости праздника смогут поучаствовать в весёлых стартах, битве подушками на бревне, перетягивании каната.



Развлекать ростовчан будут ходулисты, фокусники и скоморохи.



На центральной эстраде парка пройдёт концертная программа в русской народной тематике. Перед зрителями выступят лучшие самодеятельные коллективы города. Вместе с артистами можно будет петь народные песни, водить хороводы. Гостей угостят сытной кашей и сладостями.



Попытать удачу и проверить свои силы можно будет, забравшись на дерево за призом.



По традиции финалом праздника станет сожжение чучела зимы.



В течение дня на центральной аллее парка будет работать ярмарка народных промыслов. Там же расположатся зоны с едой, где можно будет согреться горячим чаем, отведать блинов и ароматной ухи донских рыбаков.



Праздничные мероприятия пройдут в этот день и в других парках города.





Парк им. 1-го Мая

