Губернатор Ростовской области высказался касательно ограничений из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области в ходе брифинга высказался по-поводу нового карантина из-за коронавируса. В ходе заседания регионального щтаба 27 октября Василий Голубев отметил, что принятые ограничительные меры - необходимость, которую несложно выполнять.Губернатор отметил, что еще будут приняты решения по некоторым ограничениям. Василий Голубев напомнил, что задача власти региона - сохранение работы всех учреждений. Однако в случае, если ситуация станет неконтролируемой, придется принять более жесткие меры. По словам главы региона, выйти с минимальными потерями возможно, если скорректировать действия.Также Василий Голубев добавил, что ситуация остается по-прежнему напряженной и каждому жителю Ростовской области необходимо соблюдать все правила, предписанные Роспотребнадзором.В связи с возвращением ограничительных мер по коронавирусу на Дону запрещены митинги (за исключением пикетов). Также нельзя проводить массовые городские и областные мероприятия.Ежедневно умирают люди, за сутки опасным вирусом заражаются несколько сотен дончан. Ситуация по-прежнему остается критической. По состоянию на 27 октября, в Ростовской области коронавирус выявили у 29369 человек, из которых 772 стали жертвами коронавируса. Несмотря на это, жители региона продолжают халатно относиться к своему здоровью и пренебрегать введенными ограничениями.