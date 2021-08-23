Губернатор Ростовской области назвал условия для снятия коронавирусных ограничений

В правительстве Ростовской области рассмотрят корректировки коронавирусных ограничений. Об этом 25 августа сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.- Если говорить о ситуации, она по-прежнему напряженная. Но мы видим сейчас отсутствие роста заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции не превышает единицы. Есть еще несколько факторов, которые дают нам очевидную надежду, что в случае сохранения этой ситуации и хороших тенденций мы корректировки (меры сдерживания вируса) будем снижать, - поделился губернатор.Также Василий Голубев отметил, что никто, в том числе он сам, не хотел вводить такие жесткие меры. Однако в связи с ситуацией другого выхода не было. В течение трех недель прошел инкубационный период, который стимулировал не только остановку роста распространения инфекции, но и его снижение. Это означает, что вскоре ограничения будут скорректированы.