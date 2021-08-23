Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Губернатор Ростовской области назвал условия для снятия коронавирусных ограничений

Губернатор Ростовской области назвал условия для снятия коронавирусных ограничений

В правительстве Ростовской области рассмотрят корректировки коронавирусных ограничений. Об этом 25 августа сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

- Если говорить о ситуации, она по-прежнему напряженная. Но мы видим сейчас отсутствие роста заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции не превышает единицы. Есть еще несколько факторов, которые дают нам очевидную надежду, что в случае сохранения этой ситуации и хороших тенденций мы корректировки (меры сдерживания вируса) будем снижать, - поделился губернатор.

Также Василий Голубев отметил, что никто, в том числе он сам, не хотел вводить такие жесткие меры. Однако в связи с ситуацией другого выхода не было. В течение трех недель прошел инкубационный период, который стимулировал не только остановку роста распространения инфекции, но и его снижение. Это означает, что вскоре ограничения будут скорректированы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.