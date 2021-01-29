Василий Голубев назвал условие очередного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области озвучил условия для очередного снятия коронавирусных ограничений.– Продвинуться дальше нам позволит начавшаяся массовая вакцинация, – сказал глава региона 1 февраля в эфире донской радиостанции. Чем больше будет привитых людей, тем более защищенными станет мы все.На 14 февраля в регионе вакцинировались только 12,5 тысяч жителей (0,3% населения Ростовской области). В феврале Дон ожидает поставку еще 100 тысяч доз вакцины.Между тем, в Сети уже сейчас все чаще появляются жалобы на то, что вакцины во многих медучреждениях нет, а записаться на прививку через госуслуги не так просто.