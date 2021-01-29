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Василий Голубев назвал условие очередного снятия ограничений

Василий Голубев назвал условие очередного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области озвучил условия для очередного снятия коронавирусных ограничений.

– Продвинуться дальше нам позволит начавшаяся массовая вакцинация, – сказал глава региона 1 февраля в эфире донской радиостанции. Чем больше будет привитых людей, тем более защищенными станет мы все.

На 14 февраля в регионе вакцинировались только 12,5 тысяч жителей (0,3% населения Ростовской области). В феврале Дон ожидает поставку еще 100 тысяч доз вакцины.

Между тем, в Сети уже сейчас все чаще появляются жалобы на то, что вакцины во многих медучреждениях нет, а записаться на прививку через госуслуги не так просто.

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