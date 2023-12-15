Губернатор Ростовской области доложил о ситуации в регионе после ледяного дождя

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Василий Голубев доложил о ситуации в регионе в непогоду. В Ростовской области зафиксировано отключение 266 линий электропередачи.Со стихией борются около двух сотен аварийных бригад, в том числе из соседних регионов страны.Вечером на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области были даны поручения энергоснабжающим организациям, исполнительным органам региона, главам городов и районов о принятии мер, направленных на восстановление энергоснабжения населения и систем жизнеобеспечения, а также по организации функционирования пунктов обогрева и питания, - рассказал Василий Голубев.Из-за аварии на ЛЭП в Аксайском районе нет водоснабжения и отопления.