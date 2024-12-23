В Ростовской области орденом Мужества посмертно наградили двух бойцов

Фото: администрация Азовского района РО

Родственникам военнослужащих, павших во время специальной военной операции, были вручены государственные награды. Посмертно орден Мужества был присуждён Ивану Левченко и Александру Писаренко.Информацию об этом разместили на сайте администрации Азовского района. Семьи Ивана Левченко и Александра Писаренко получили эти награды за героизм своих сыновей, которые отдали свои жизни, исполняя служебный долг.Жители Азовского района погибли в ходе выполнения приказа в зоне проведения специальной военной операции. Церемония передачи наград состоялась 23 декабря в администрации Азовского района.